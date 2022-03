Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 16. marca - Zvečer in sprva tudi ponoči bo precej jasno, proti jutru se bo nekoliko pooblačilo predvsem na zahodni polovici Slovenije. Na Primorskem bo v drugem delu noči začela pihati šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem od 2 do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.