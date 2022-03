Na GZS informiranje o spodbudah za raziskovalno-razvojne projekte na problemskih območjih

Ljubljana, 16. marca - Okoli 200 udeležencev se je danes na GZS podrobneje seznanilo s smernicami, pogoji in merili finančnih spodbud za raziskovalno-razvojne projekte in investicije na problemskih območjih. Kot je poudaril generalni direktor GZS Aleš Cantarutti, skušajo gospodarstvu pomagati priti do sredstev, da "bo en evro na koncu vreden vsaj dva ali tri".