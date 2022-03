Ljubljana, 16. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so posledice prometne nesreče na pomurski avtocesti med priključkoma Sveta Trojica in Lenart proti Mariboru odstranili. Še vedno ostaja daljši zastoj tovornih vozil. Poleg tega je zastoj tudi na vzporedni cesti med priključkoma Sveta Trojica in Lenart.