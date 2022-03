Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil skoraj štiri odstotke

Ljubljana, 16. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 3,67 odstotka. Največ so pridobile delnice Luke Koper in Krke, več kot pet odstotkov. Krkine delnice so bile s sklenjenimi posli v vrednosti 1,59 milijona evrov najprometnejše, za več kot milijon evrov je bilo prometa tudi z delnicami NLB.