Podpisan dogovor o slovensko-francoskem sodelovanju na področju izobraževanja

Ljubljana, 16. marca - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj sta danes s francosko veleposlanico v Sloveniji Florence Ferrari podpisala dogovor o sodelovanju na področju izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji v letih 2022-2025, so sporočili z ministrstva.