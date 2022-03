Sullivan Rusijo posvaril pred uporabo kemičnega ali biološkega orožja v Ukrajini

Washington, 16. marca - Ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je danes ruskega kolega, generala Nikolaja Petruševa, posvaril pred posledicami, če bo Rusija v Ukrajini uporabila kemično ali biološko orožje. Ne prvem stiku med ZDA in Rusijo na tako visoki ravni je izrazil tudi jasno in trdno nasprotovanje ZDA neizzvani in neupravičeni invaziji na Ukrajino.