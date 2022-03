Šolska ura s predsednikom parlamenta naj bi postala redna izobraževalna dejavnost DZ za mlade

Ljubljana, 16. marca - Predsednik DZ Igor Zorčič se je v okviru izobraževalnega projekta Šolska ura s predsednikom parlamenta, ki ga izvajata DZ in Zveza prijateljev mladine, danes virtualno sestal z učenci štirih osnovnih šol. Projekt šolske ure s predsednikom naj bi postal redna izobraževalna, nepolitična dejavnost DZ za otroke in mlade, so sporočili iz DZ.