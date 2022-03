Necepljeni Đoković in "suspendirani" Rusi dobrodošli na Rolandu Garrosu

Pariz, 16. marca - Na Rolandu Garrosu, teniškem turnirju za grand slam od 22. maja do 5. junija v Parizu, so dobrodošli igralci, ki niso bili cepljeni proti covidu-19, vključno z branilcem naslova Novakom Đokovićem, ter ruski in beloruski igralci, vključno z Danilom Medvedjevim. "Za zdaj," je v sredo sporočila Francoska teniška zveza (FFT), poroča agencija AFP.