ZN: V zadnjem dnevu iz Ukrajine zbežalo še 90.000 beguncev

Ženeva, 16. marca - Število beguncev, ki so zaradi ruske invazije zapustili Ukrajino, se je po podatkih Združenih narodov v zadnjih 24 urah povečalo za več kot 90.000. Agencija ZN za migracije (IOM) ocenjuje, da je v državi še vedno na milijone ljudi, ki so tam obtičali, in opozarja, "da bo prizadetih še več milijonov ljudi, če se vojna ne bo končala".