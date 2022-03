Fafangel za STA: Največji davek epidemije poleg smrti tudi nezaupanje v stroko in njeno neodvisnost

pogovarjala se je Sanja Gornjec

Ljubljana, 19. marca - Največji davek epidemije je poleg smrti in vpliva na naš vsakdan zagotovo nezaupanje v stroko in njeno neodvisnost, dve leti po potrditvi prve koronovirusne okužbe pri nas ugotavlja predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. Naslednjo vlado poziva, naj epidemiologov ne pozabi in jim pomaga zgraditi sodoben epidemiološki center.