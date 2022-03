Vrtovec prevoznikom: Nafte imamo dovolj

Ljubljana, 16. marca - Prevozniki so na današnji seji upravnega odbora sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu predstavili ključne težave sektorja in izrazili bojazen, da bi v Sloveniji zmanjkalo pogonskih goriv. Minister jim je zatrdil, da je zalog dovolj in da nafte v Sloveniji ne bo zmanjkalo.