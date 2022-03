Piratska stranka si želi sodelovati v prihodnji vladi

Ljubljana, 16. marca - Piratska stranka Slovenije se bo na aprilskih državnozborskih volitvah za poslanske sedeže potegovala s kandidatno listo, ki jo sestavljajo posamezniki iz različnih družbenih skupin, polovica jih je mlajših od 30 let. Kot so sporočili iz stranke, so na volitve dobro pripravljeni, njihov cilj pa je pripeljati Piratsko stranko v vlado.