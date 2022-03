Škofovska konferenca in karitas opozarjata na negativne posledice iger na srečo

Ljubljana, 16. marca - Ob spremembah zakona o igrah na srečo, ki predvideva še tri nove prireditelje na področju klasičnih iger na srečo, sta Slovenska škofovska konferenca in Slovenska karitas podali izjavo, v kateri opozarjata na škodljive družbene in etične posledice sprememb. Opozarjata predvsem na razvoj zasvojenosti, finančne težave in neetičnost prirediteljev.