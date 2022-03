Izidi ženskega smuka v Courchevelu

* Izidi, smuk, ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:27,00 2. Christine Scheyer (Avt) 1:27,10 +0,10 Joana Hählen (Švi) 1:27,10 +0,10 4. Michelle Gisin (Švi) 1:27,14 +0,14 5. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:27,16 +0,16 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:27,22 +0,22 7. Ester Ledecka (Češ) 1:27,28 +0,28 8. Romane Miradoli (Fra) 1:27,38 +0,38 9. Priska Nufer (Švi) 1:27,43 +0,43 10. Elena Curtoni (Ita) 1:27,59 +0,59 ... 14. Ilka Štuhec (Slo) 1:27,75 +0,75 Marta Bassino (Ita) 1:27,75 +0,75 ... - svetovni pokal, skupno, ženske (34/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1345 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 1189 3. Federica Brignone (Ita) 955 4. Sofia Goggia (Ita) 873 5. Michelle Gisin (Švi) 774 6. Sara Hector (Šve) 742 7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 735 8. Corinne Suter (Švi) 657 9. Tessa Worley (Fra) 647 10. Lara Gut-Behrami (Švi) 635 ... 25. Ana Bucik (Slo) 326 30. Andreja Slokar (Slo) 283 50. Ilka Štuhec (Slo) 138 53. Meta Hrovat (Slo) 131 62. Tina Robnik (Slo) 89 80. Neja Dvornik (Slo 52 102. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24 ... - končni seštevek smuka, ženske (9/9): 1. Sofia Goggia (Ita) * 504 točk 2. Corinne Suter (Švi) 407 3. Ester Ledecka (Češ) 339 4. Ramona Siebenhofer (Avt) 331 5. Mirjam Puchner (Avt) 296 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 274 7. Priska Nufer (Švi) 257 8. Nadia Delago (Ita) 246 9. Breezy Johnson (ZDA) 240 10. Christine Scheyer (Avt) 237 ... 21. Ilka Štuhec (Slo) 138 43. Maruša Ferk Saioni (Slo) 8 ...

(*) Opomba: Osvojila je mali kristalni globus v seštevku discipline.