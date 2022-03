Pariz dopušča možnost avtonomije Korzike

Pariz, 16. marca - Potem ko so se na Korziki znova zaostrile napetosti med francoskimi oblastmi in pripadniki gibanja za neodvisnost, v Parizu zdaj prvič omenjajo možnost avtonomije sredozemskega otoka. Notranji minister Gerald Darmanin je to možnost omenil pred za danes načrtovanim obiskom Korzike.