Stekla gradnja obvoznice Vodice

Vodice, 16. marca - V Vodicah so danes stekla dela za gradnjo težko pričakovane obvoznice, najprej odseka od Vodic do Most pri Komendi. Naložba je vredna 6,9 milijona evrov, dokončana pa bo maja 2023, je povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Sledila bo gradnja obvoznice Komenda in nato dokončanje celotne povezave do Želodnika v občini Domžale.