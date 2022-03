ZN: Dolgotrajna vojna bi večino Ukrajincev pahnila v revščino

New York, 16. marca - Po prvih ocenah Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) bi se lahko v primeru poglobitve vojne z Rusijo okoli 90 odstotkov prebivalcev Ukrajine znašlo v revščini. Tak razvoj dogodkov bi lahko državo vrnil več let nazaj in pustil globoke družbene in gospodarske posledice za prihodnje generacije, opozarja UNDP.