V novem paketu ukrepov za digitalizacijo 25 predlogov

Ljubljana, 16. marca - Potem ko je vlada junija lani potrdila prvih 40 ukrepov za digitalizacijo in se ti že uresničujejo, je strateški svet za digitalizacijo pripravil še 25 novih. Tudi ti segajo na različna področja, kot so javna uprava, poslovno okolje, izobraževanje in zdravstvo, vlada pa naj bi jih potrdila na eni prihodnjih sej.