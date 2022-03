Kmetje s porečja Drave nezadovoljni z načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti

Ptuj, 16. marca - Civilna iniciativa kmetov in prebivalcev Podravja, ki že leta opozarjajo na problematiko poplavne ogroženosti Drave, je danes znova opozorila na svoje težave. V sodelovanju z leta 2018 imenovano posebno delovno skupino so na okoljsko ministrstvo naslovili pripombe na načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti do leta 2027, ki po njihovem ni primeren.