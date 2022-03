Lavrov: Pogajanja so težka, a obstaja upanje za kompromis

Moskva, 16. marca - Pogajanja med Rusijo in Ukrajino niso enostavna, a obstaja upanje za sklenitev kompromisa, je danes v Moskvi dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. V Kremlju ob tem omenjajo status Ukrajine kot nevtralne države. Četrti krog pogovorov Kijeva in Moskve, ki se je začel v ponedeljek in poteka v obliki videokonference, naj bi se danes nadaljeval.