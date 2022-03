Članice zavezništva zadržane do zamisli o napotitvi Natove mirovne misije v Ukrajino

Bruselj, 16. marca - Članice Nata so večinoma zadržane do zamisli o napotitvi mirovne misije Nata v Ukrajino, kar je ob obisku v Kijevu predlagal podpredsednik poljske vlade Jaroslaw Kaczynski. Menijo namreč, da je o tem glede na to, da je v Ukrajini vojna, še prezgodaj govoriti.