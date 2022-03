Pahor na dunajski Diplomatski akademiji opozoril na pomen vojne v Ukrajini

Dunaj, 16. marca - Slovenski predsednik Borut Pahor je danes na Dunaju nagovoril študente Diplomatske akademije in opozoril, da je vojna v Ukrajini pomembna za Evropo in ves svet. Ker oživlja "mentaliteto geopolitike", je pomembno, da EU čimprej integrira države Zahodnega Balkana, zlasti BiH. Sicer bo to lahko ogrozilo mir in varnost v celotni Evropi, je opozoril.