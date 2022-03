V Kostanjevici na Krki razstava del iz likovne zbirke festivala Art Stays

Kostanjevica na Krki, 18. marca - V grajskem velikem razstavišču Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli gostujočo razstavo Postprodukcija: Iz likovne zbirke festivala Art Stays. Razstavo so pripravili v okviru abonmaja Združenja zgodovinskih mest Slovenije in predstavlja kulturno izmenjavo med mestoma Ptuj in Kostanjevica na Krki.