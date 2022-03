Mati in partnerka pokojnega Božića naj bi pričali prihodnji teden

Koper, 16. marca - Sojenje trojici zaradi obtožb o ugrabitvi pokojnega Danijela Božića se podaljšuje tudi zaradi zdravstvenega stanja obtoženih. Tako so Bojana Stanojevića po domnevnem padcu napotili v izolsko bolnišnico, za danes predvideni pričanji mame in partnerke pokojnega Božića pa so prestavili na prihodnji ponedeljek.