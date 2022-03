Janša, Morawiecki in Fiala že na Poljskem

Varšava, 16. marca - Premierji Slovenije, Poljske in Češke, Janez Janša, Mateusz Morawiecki in Petr Fiala so danes varno prispeli iz Kijeva na Poljsko, je tvitnil tiskovni predstavnik poljskega premierja Piotr Müller. Janša pa se je na Twitterju zahvalil za gostoljubje v Kijevu in vpogled, ki so ga dobili v razmere na terenu.