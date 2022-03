V občini Renče-Vogrsko začenjajo največjo investicijo v svoji zgodovini

Renče-Vogrsko, 16. marca - S podpisom pogodbe za začetek gradnje kanalizacije in obnove vodovoda so v občini Renče-Vogrsko začeli več let načrtovano največjo investicijo v zgodovini občine. Projekt, vreden 4,3 milijone evrov, bodo začeli graditi prihodnji mesec, zaključili pa predvidoma prihodnje poletje.