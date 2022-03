Puščavski prah tokrat brez večjega vpliva na kakovost zraka

Ljubljana, 16. marca - Oblak puščavskega prahu, ki je zajel velik del Evrope, se pri nas tokrat večinoma zadržuje v višjih plasteh ozračja in nima večjega vpliva na kakovost zraka. So pa ravni delcev lahko povišane tudi pri tleh, opozarjajo pri Agenciji RS za okolje. Po napovedih se bo puščavski prah oz. pesek v ozračju pojavljal še do petka.