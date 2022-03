Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 16. marca - Nevarnost snežnih plazov je večinoma majhna, prve stopnje, vendar se bo danes in jutri čez dan zlasti na prisojnih pobočjih povečala in bo zmerna, druge stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Snežna odeja je večinoma dobro povezana, vendar se bo čez dan zaradi vpliva sonca in toplejšega vremena zmehčala in postala manj stabilna. Možni bodo spontani manjši do srednje veliki plazovi mokrega snega. Previdno zlasti na strmih travnatih pobočjih, kjer so možni zdrsni plazovi. Nevarnost zdrsa se bo zaradi odjuge prehodno nekoliko zmanjšala, vendar v senčnih delih visokogorja bo vedno precej ledeno.

Že včeraj se je v višinah ob dotoku toplejše zračne mase precej ogrelo, a se snežna odeja zaradi oblačnega vremena ni tako hitro preobražala. Čez dan se je sneg zlasti v sredogorju ojužil, ponoči pa je pomrznil le nad gozdno mejo. Ponekod je prehodno tudi rosilo. Snežna odeja bo sprva razmeroma stabilna, čez dan pa se bo zaradi vpliva sonca zmehčala in v sredogorju tudi hitreje kopnela. Zlasti na prisojnih pobočjih bo sneg postal bolj labilen, zato so pričakovani tudi plazovi mokrega snega. Ker je višina snežne odeje razmeroma skromna za ta čas, bodo tudi snežni plazovi redkejši in manj obsežni, kot bi bilo v takšni pomladanski situaciji pričakovano. V senčnih legah visokogorja bo sneg ostal večinoma trd in skorjast. V zatišnih legah bo ostalo tudi nekaj mehkejšega, napihanega snega. Včeraj in danes ponoči je pihal okrepljen zahodnik, ki je ponekod prenašal sneg. Višina snežne odeje je zelo neizenačena. Prisojne lege so precej visoko kopne. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do kopne podlage.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, sprva ponekod tudi megleno. Več sonca bo popoldne. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej megleno. V sredogorju bo zjutraj in deloma dopoldne pihal šibak do zmeren veter zahodnih smeri, nato severozahodnik, ki bo pihal tudi v visokogorju. Tam bo zmeren, občasno tudi močan. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih pa okoli -1 stopinje Celzija.

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več zjutraj in dopoldne. Pihal bo šibak vzhodnik do severovzhodnik. Nekaj stopinj hladneje bo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -1, na 2500 metrih pa okoli -3 stopinje Celzija. V petek bo delno jasno, nastajala bo spremenljiva kopasta oblačnost, ki jo bo več v vzhodnih gorstvih. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo od -3 do +2, na 2500 metrih pa okoli -5 stopinj Celzija, hladneje bo v vzhodnih gorstvih.

Pomladanska situacija bo vztrajala tudi v naslednjih dneh. Razmeroma toplo vreme bo tudi v četrtek. Zjutraj bo nevarnost snežnih plazov majhna, prve stopnje, čez dan pa se bo povečala in bo zmerna, druge stopnje. Zaradi ohladitve se bo v petek snežna odeja postopno stabilizirala. Vseeno pa se bo snežna odeja čez dan na prisojnih pobočjih nekoliko ojužila, ponoči pa pomrznila. Predvsem zjutraj in dopoldne bo še vedno ostala precejšnja nevarnost zdrsa.