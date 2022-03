Izzivi prihodnje vlade: Podnebna zakonodaja in opuščanje fosilnih goriv

Ljubljana, 18. marca - Nevladne organizacije kot glavni izziv nove vlade na področju okolja vidijo boj s podnebnimi spremembami, v tej luči pa sprejetje podnebnega zakona, opuščanje fosilnih goriv in krepitev rabe obnovljivih virov energije. Nova vlada mora nemudoma ukiniti vse subvencije fosilnim virov energije, so soglasni v Focusu in Umanoteri.