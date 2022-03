Vreme: Pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo

Ljubljana, 16. marca - Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zahodni veter bo postopno oslabel, na Štajerskem in v Prekmurju bo že dopoldne zapihal severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na jugovzhodu do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo zjutraj in dopoldne nekaj več oblačnosti, popoldne pa bo povsod sončno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -2 do 1, drugod od 3 do 6, najvišje dnevne od 9 do 15, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V petek bo na Primorskem delno jasno, burja se bo okrepila. Drugod bo zmerno, občasno predvsem na vzhodu pretežno oblačno, pihal bo severovzhodnik. V soboto bo bolj sončno kot v petek, veter bo nekoliko oslabel. Postopno bo spet hladneje.

Vremenska slika: Naše kraje je od severa dosegla oslabljena hladna fronta, ki nas bo čez dan prešla. Za njo bo k nam od severa začel dotekati postopno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno oblačno, ponekod na Madžarskem bo zjutraj rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Na Madžarskem in Hrvaškem bo zapihal severovzhodni veter. V četrtek bo delno jasno, v krajih zahodno od nas ter v notranjosti Hrvaške pa bo zjutraj in dopoldne pretežno oblačno. Pihal bo vzhodnik, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. V četrtek pa bo vremenska obremenitev postopno ponehala.