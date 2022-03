Na azijskih borzah močan odboj

Tokio, 16. marca - Na azijskih borzah je danes, po dnevih, ko so prevladovali padci, prišlo do odboja. Rast z več kot osemodstotnim skokom vodi borza v Hongkongu, potem ko je prišla novica, da bo Peking pomagal stabilizirati finančne trge. Vlagatelji so se tako odločili izkoristiti priložnost za nakupe delnic po nizkih cenah.