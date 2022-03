Pogrešan je 70-letni Rafael Štajner iz Doma upokojencev Prebold

Prebold, 16. marca - Od torka pogrešajo 70-letnega Rafaela Štajnerja, oskrbovanca Doma upokojencev Prebold. Nazadnje so ga videli okoli 14. ure. Pogrešani je visok okoli 174 centimetrov in močnejše postave. Ko je odšel iz doma upokojencev, je bil oblečen v sive hlače in temno modro jakno, pri sebi je imel večjo modro vrečo, so sporočili s Policijske uprave Celje.