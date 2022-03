V številnih ukrajinskih mestih prebivalce ob nadaljevanju spopadov znova zbudile sirene

Kijev, 16. marca - Še pred zoro so danes prebivalce številnih ukrajinskih mest znova zbudile sirene, ki opozarjajo na zračne napade. O eksplozijah med drugim poročajo iz Kijeva in Zaporožja. V Mariupolju naj bi ruska vojska prevzela nadzor nad eno od bolnišnic, kjer so zajeli več sto talcev.