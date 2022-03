Zelenski pogajanja z Rusijo ocenjuje kot bolj realistična

Kijev, 16. marca - Pogovori z Rusijo postajajo bolj realistični, a za preboj je še vedno potreben čas, je v zadnjem video nagovoru ponoči ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Vsi si čim prej želimo miru in zmage," je dejal, a ob tem dodal, da so za to potrebna "prizadevanja in potrpežljivost".