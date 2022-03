Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Newyorške borze so se tako v torek močno okrepile, pred odločitvijo ameriške centralne banka Federal Reserve, ki bo po napovedih dvignila obrestne mere, pa se je močno pocenila nafta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.