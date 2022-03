Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 3.)

Ljubljana, 15. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o potovanju premierjev Slovenije, Poljske in Češke v ukrajinsko prestolnico Kijev. Poročale so tudi o tem, da družba OMV Slovenija začasno iz prodaje umika premijsko dizelsko gorivo MaxxMotion in o rezultatih javnomnenjske ankete o podpori, ki jo imajo politične stranke pred volitvami v DZ v Sloveniji.