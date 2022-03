Obrambni ministri Nata o Ukrajini in zavezniški drži

Bruselj/Kijev, 16. marca - Obrambni ministri Nata bodo na današnjem izrednem zasedanju v Bruslju govorili o ruski invaziji na Ukrajino, ki so ji mnoge članice zavezništva po agresiji priskočile na pomoč z orožjem in opremo. Ukrajinska in ruska stran bosta medtem že tretji dan nadaljevali pogovore, ki potekajo v obliki videokonference.