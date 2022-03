Mariupolj po humanitarnem koridorju zapustilo okoli 20.000 ljudi

Mariupolj, 15. marca - Oblegano ukrajinsko mesto Mariupolj je po humanitarnem koridorju zapustilo okoli 2000 civilnih avtomobilov, so sredi dneva sporočile mestne oblasti. Še okoli 2000 vozil pa čaka na svojo priložnost za odhod iz mesta, so dodali. Zvečer so sporočili, da je iz mesta danes odšlo 20.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.