Odprli vodovod Cvetrež-Hoje-Testeni-Zavrh

Kanal, 15. marca - V občini Kanal ob Soči so danes uporabi slovesno predali nov odsek vodovoda, ki povezuje zaselke na Zahodni Banjški planoti in bo skupno oskrboval 34 vodovodnih priključkov. Novi vodovod z vodo iz južnega dela Banjške planote oskrbuje naselja Cvetrež, Višji Dol, Hoje, Kal nad Kanalom, Testeni in Zavrh.