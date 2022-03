Večer o izkoriščanje tragedije v Ukrajini za notranjepolitične cilje (16. 3.)

Maribor, 15. marca - Urban Červek v komentarju Vojvoda Janez piše o potovanju predsednikov vlad treh evropskih držav, Poljske, Češke in Slovenije, v ukrajinsko prestolnico Kijev. Avtor njihovo potovanje označi za marketinško potezo in izkoriščanje tragedije v Ukrajini za notranjepolitične cilje in ponekod predvolilno dvigovanje ratinga.