Biden podpisal proračunski paket s 13,6 milijarde dolarjev za pomoč Ukrajini

Washington, 15. marca - Ameriški predsednik Joe Biden je danes podpisal zakon o proračunski porabi do konca septembra, vreden 1500 milijard dolarjev, v katerem je tudi 13,6 milijarde dolarjev za pomoč Ukrajini, ki se brani pred ruskim napadom. V zakonu pa ni dodatnih sredstev za boj proti pandemiji covida-19, ker so republikanci to zavrnili.