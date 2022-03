Jan Oblak junak Atletica za četrtfinale lige prvakov

Ljubljana, 15. marca - Atletico Madrid in Benfica sta naslednja četrtfinalista nogometne lige prvakov. Španci so na povratni tekmi osmine finala v gosteh premagali Manchester United z 1:0 in ga izločili s skupnim izidom 2:1, Portugalci pa so bili prav tako na tujem boljši od Ajaxa z 1:0 oziroma 3:2 v seštevku dveh tekem.