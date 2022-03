Janša na poti v Kijev, kjer so v strahu pred najhujšim uvedli policijsko uro

pripravila Jasna Vrečko

Kijev, 15. marca - V ukrajinski prestolnici Kijev, ki jo je pretreslo več eksplozij, se nocoj začenja 36-urna policijska ura, saj je mesto po besedah tamkajšnjega župana Vitalija Klička v "težkem in nevarnem trenutku". Pogajanja delegacij Moskve in Kijeva se nadaljujejo preko videopovezave, na poti v Kijev pa so premierji Slovenije, Poljske in Češke.