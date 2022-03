Deli Španije pod debelo plastjo saharskega peska

Madrid, 15. marca - Velik del Španije je danes prekrila debela plast saharskega peska, ulice, avtomobili in strehe so bili obarvani oranžno, rumeno in rdeče, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah španskih medijev toliko peska v zraku niso zaznali že več desetletij. Najhuje je bilo na jugu in v osrednji Španiji, kjer je bila vidljivost precej omejena.