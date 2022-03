Ekologi brez meja tokrat vabijo na digitalno čistilno akcijo

Ljubljana, 16. marca - Ekologi brez meja letos posameznike in organizacije pozivajo k digitalni čistilni akciji. "Z izbrisom nepotrebnih datotek in podatkov iz naših elektronskih naprav, kot so med drugimi podvojene fotografije in videoposnetki, vplivamo na znižanje našega ogljičnega odtisa in prispevamo k upočasnjevanju globalnega segrevanja," so poudarili.