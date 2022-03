New York, 15. marca - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele nad gladino. Če so borze obarvane zeleno, pa se je pred odločitvijo ameriške centralne banka Federal Reserve, ki bo po napovedih dvignila obrestne mere, močno pocenila nafta. Cene nafte so se znižale pod 100 dolarjev za sod.