Inflacija na ravni cen proizvajalcev v ZDA februarja višja izključno zaradi energije

Washington, 15. marca - Cene na ravni proizvajalcev v ZDA so se februarja od januarja povečale za 0,8 odstotka, v letu dni pa za deset odstotkov. Vendar pa je bila osnovna inflacija brez cen energije in hrane februarja na mesečni ravni le 0,2-odstotna in na letni 6,6-odstotna, potem ko je bila januarja 6,8-odstotna.