Morawiecki, Fiala in Janša danes v Kijev na srečanje z Zelenskim

Ljubljana/Varšava/Bruselj/Berlin, 15. marca - Premierji Poljske, Češke in Slovenije, Mateusz Morawiecki, Petr Fiala in Janez Janša bodo danes obiskali Kijev, kjer se bodo srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom, je sporočila poljska vlada. Obisk so potrdili tudi v Janševem kabinetu.