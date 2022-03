ZN: V Afganistanu 23 milijonov ljudi doživlja akutno lakoto

Kabul, 15. marca - Število ljudi, ki v Afganistanu trpijo zaradi akutne lakote, je naraslo na 23 milijonov, so danes sporočili Združeni narodi. Julija lani je bilo v državi 14 milijonov ljudi, ki so trpeli zaradi akutne lakote. Več družin se je bilo prisiljenih zateči k ukrepom, kot so izpuščanje obrokov ali zadolževanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.