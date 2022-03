Banke tudi januarja povečale kreditiranje, dobiček medletno višji za tretjino

Ljubljana, 15. marca - Banke v Sloveniji so tudi januarja povečale kreditiranje, tokrat so za rast poskrbela predvsem posojila podjetjem, je v mesečni informaciji o poslovanju bank objavila Banka Slovenije. Vloge nebančnega sektorja so upadle, a ob hitri rešitvi za Sberbank banko ostale stabilen vir financiranja. Čisti dobiček bank je bil medletno višji za tretjino.